隨著與病毒共存的概念成為主流，全球各國陸續解封，根據內政部統計，今年一到四月份從外國遷入人口數達15,881人，遷出人口則達163,340人，淨遷出人口數為147,459人，如無意外，今年應是近年淨遷出人數最高的一年。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，疫情造成各國人口無法像以往自由移動，又加上我國戶籍法有兩年未回國即辦理遷出的設計，疫情下民眾「出不得、進不來」的狀態讓前兩年外國移入人口停滯，但移出人口暴增，不過隨著疫情緩解與居家隔離政策改變，遷出人口應會逐年下降。

徐佳馨指出，從總人數來看，今年僅一到四月遷入人口達15,881人，遷出人口達163,340人，淨遷出人口為147,459人，前四月淨遷出人口數已經是2017年以來的新高，推估多為因疫情無法順利返台民眾因戶籍法被遷出所致，當疫情逐漸回復正常後，人口應會回流，不過相較於過往台商返台潮，接下來的海外回台潮主要是處理行政庶務，加上台幣近期走軟，以及政府打房壓力等因素，並不容易產生所謂的海歸購屋潮。

在各區域表現上，可以發現人口較常往返外國的縣市主要在六都，雙北市因海外就學、就業、生活者眾，因此在數量上為最多，其中以淨遷出人數來看，北市為35,175人，新北市為33,666人，高雄為15,379人位居前三，台中、桃園與台南緊追在後，不過值得一提的是，在六都之外，彰化縣淨遷出達4,609人，徐佳馨指出，彰化有不少台灣企業隱形冠軍，不少業主有公司產線或是資產海外布局的需求，另外子弟也有出國的規劃，形成了相當特殊的型態。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，受疫情影響，許多海外國人不便返國，超過2年未入境，遭依法遷出戶籍，但民眾不必擔心，戶籍被遷出者仍具有中華民國國民身分，未來只要持中華民國護照，或入國證明文件入境後，即可辦理遷入登記，只要出境未逾4年，一回國立即可參加健保，其他相關權益政府也都有因應措施，可確保海外國人權益。