郭書瑤美人魚照美翻所有人。（星星相藝提供）

郭書瑤美人魚照相當唯美。（星星相藝提供）

影視歌三棲女神郭書瑤（瑤瑤）迷上潛水，水中美人魚照曝光，悠遊海底的英姿浪漫唯美，逆天長腿令人看得目不轉睛。郭書瑤說愛上潛水後都迫不及待回到海中，形容潛水是「找自己」的過程，「漂浮在海中有一種時空靜止的感覺，很寧靜，像回到一個人的俱樂部。」她還預計考潛水證照，認真到連坐高鐵都在捏鼻子練習憋氣。

她是從拍攝電影《傻傻愛你》飾演美人魚開始接觸潛水，好友鍾瑤實際教她潛水技巧，並用「激將法」推了她一把，雖然當下不相信自己辦得到，還是乖乖認真練習，更從此愛上潛水：「拍戲時接受的訓練，讓我開始漸漸不怕水，迷上在大海看水中生物。」

釋出絕美潛水照但其實拍攝過程辛苦，郭書瑤表示已經5年沒穿過人魚裝，「當脫掉面鏡在海裡，其實還是很害怕，因為我比較容易浮起來，所以都是被教練壓到水。」攝影師還一直抱怨她頭髮太多很難拍，「在水裡要控制頭髮真的很不容易。」

疫情不斷郭書瑤代言也不斷，日前接下音訊品牌年度代言，也出席「捷運盃校際街舞大賽」記者會，推廣年輕人正當休閒娛樂。重情重義的她透露，近期陪好姐妹療情傷，美胸意外被姐妹拿來當枕頭靠，讓全網暴動。