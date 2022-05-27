雲品國際（2748）27日股東會通過以資本公積配發現金股利0.5元，以今日收盤價39.8元計算，現金殖利率為1.25％。雲品國際董事長盛治仁表示，疫情二年累積下來公司的EPS維持在1.44元，且採取不裁員不減薪的政策，甚至放棄申請部分的觀光業補助，將有限的資源留給其他更需要的同業。

盛治仁表示，雲品今年第一季整體表現很理想，四月份開始受到本土疫情影響，有一半的消費者是願意與病毒共存正常生活的，但有另一半的消費者是比較謹慎，因此停止出外旅遊跟至餐廳內用消費。盛治仁指出，不管任何行業，都很難去承擔有一半的消費力道消失，所以第二季將很有可能回到去年三級警戒時相對虧損的狀態。

盛治仁說，雲品和同業一樣都期待這一波疫情真的能夠在這一兩個月達到高峰後往下降，否則壓力很大。盛治仁表示，第二季與第一季相比，最保守估計將減少三成的營收，如果有業者減少五到六成的營收，也不會讓人意外。

盛治仁說，過去二年雲品同仁毫無懈怠，努力在餐飲與住房中推出各種方案，盡量讓公司營運正常化，這兩年多來在餐飲中推出了198種不同的產品，在住房上則推出了184種不同的住房專案，加起來相當於每二天便推出一個新的服務、住房產品提供給消費者。

同時，雲品也利用了去年三級警戒的期間取得了國際性的清潔消毒認證，重新檢視、學習清潔、衛生、安全的流程，提供給消費者更安心的旅遊環境。

盛治仁表示，受到本土疫情影響，延後或取消訂房大部份以團體為主，大約有六成，一般的個人訂房或散客旅遊訂房，有七成以上都按照原訂計畫進行。

盛治仁表示，下半年觀光產業市場最重要的關鍵還是疫情，希望中央疫情指揮中心的預估準確，五月六月就會到高峰，達到高原期後緩步下降，若照此趨勢，可以期待今年第四季就可以恢復到比較正常的生活。只要疫情不再造成長遠的影響，下半年的景氣是有機會慢慢恢復的。