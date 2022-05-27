因應疫情期間，無接觸祝福安康的遠距送禮需要，摩斯漢堡MOS APP「安心取溫馨送」即日起推出端午節優惠方案，摩斯經典紅茶買十送十、買二十送二十，消費者可利用Line或其他通訊方式，轉贈更多親朋好友。此次「安心取」推出的商品券還有健康券、愛情券、加油券等祝福系列，搭配各式摩斯商品組合，只要運用手機的MOS Order App就能輕鬆方便贈禮。

除既有的遠距隨時點餐功能之外，MOS Order App為會員打造的「安心取溫馨送」新增功能，消費者可以方便的以優惠價格購買摩斯商品票券，自用以外，也可以利用Line或其他通訊方法，將結合問候語的電子票券寄送給任何地方的親友，接收者持手機MOS APP內存放的電子票券，可到全台任一摩斯漢堡店面直接兌換餐點或禮品，自用送禮兩相宜。

任何消費者只要手機事先下載MOS Order App，並以手機號碼登記加入成為摩斯會員，即可享受「安心取溫馨送」的方便功能。首次以手機號碼註冊為摩斯會員的消費者，可立即獲得免費摩斯行動卡，後續並有會員見面禮、生日禮與不定期發放的優惠券。為確保個資安全，註冊會員所填的生日是希望收到生日禮的日期，不一定要與真正的出生日期同一天。「MOS安心取溫馨送」的服務功能，包括電子票券的轉贈、查詢、兌換、接收等功能。使用者也可以從首頁點選「安心取溫馨送」專區，直接挑選喜歡的票券畫面或商品，並使用信用卡或綁定MOS Order 電子錢包完成付款，即可取得優惠票券。

購買「MOS安心取溫馨送」提供的禮品組合，顧客不需要寄送宅配，即可利用安心取的轉贈功能，透過Line將優惠票券所需的轉贈碼傳送給好友分享，不論受贈者身在台灣的任何一個縣市，都可以利用確認碼接收票券後，到摩斯直營店面輕易取用，享受低碳送禮零距離的溫馨服務。