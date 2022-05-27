花蓮今確診1749人，人數達新高，引起關注。衛生局長朱家祥說明，除了快篩即陽，加快確診通報時間，其中玉里鎮新增433例個案，發現多為日前部立玉里醫院確診個案資料上傳系統未成功，重傳後新增為今日個案，因此確診案例沒有突然爆衝。另外，滿5歲至17歲學生BNT疫苗校園集中接種，5月30日至6月7日施打，提醒確診3個月內不建議接種疫苗。

有關家用快篩試劑陽性，可以到縣內合約診所看診，醫師確認後即確認，朱家祥說，衛生局製作紅布條給居家快篩陽性確診合約診所，方便鄉親路過辨認，以利後續診療作業。

教育處代理處長翁書敏表示，滿5歲至17歲學生BNT疫苗校園集中接種，如期於5月30日至6月7日施打，請學生快篩後確認為陰性，再返校接種疫苗。統計至今日繳回接種疫苗調查表情形，總共回收28811份，同意接種人數總共19463位，同意接種比例為67.55％，幼兒園的部分已全數回收完畢，呼籲國高中學生家長評估後盡速回填繳交，以利後續施打作業。

朱家祥也說明，兒童施打BNT疫苗校園集中施打期程，經醫療機構與學校端排定，提醒家長注意施打地點的最後報到時間，也提醒，大人或小孩，若確診3個月內，都不建議接種疫苗。

另外，花蓮縣高中以下學校(含公私立幼兒園)繼續暫停實體課程至6月2日，另配合暫停實體課程，下週高中端的畢業典禮各校也採取因應規劃，國中及國小端目前由各校與家長討論評估辦理方式，目前統計全縣國中小採線上辦理的學校為17所，線上搭配實體辦理為56所，實體辦理為53所，後續會持續依據中央政策進行滾動式調整。