為保護北市消防局救護人員安全，公益信託大眾教育基金27日特別捐贈1萬件防水隔離衣給消防局，供救護人員執行防疫勤務時使用，期望能幫助更多極需緊急救護的傷患，由大眾電腦副總經理羅安棣代表捐贈，副局長許志敏並回贈感謝狀致謝。

消防局表示，公益信託大眾教育基金為保護第一線執行緊急救護勤務同仁及每一位救護車使用者的安全，捐贈防水隔離衣1萬件，希望能讓執行救護勤務的消防弟兄得到充分的保護。

消防局表示，防水隔離衣是保護救護人員必備的防護裝備之一，可阻絕朝救護人員正面而來的生物感染源或是體液，避免救護人員遭到感染，目前所有執行緊急救護勤務及消毒人員均須穿著。

許志敏表示，疫情嚴峻，只有第一線救護人員能夠做好自身防護，才有能力守護民眾，再次感謝公益信託大眾教育基金捐贈的防水隔離衣，讓第一線救護人員執勤更安心，並持續為守護民眾的生命健康努力。