和勤(1586)今日召開股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並決議每股配發現金股利0.65元，同時完成董事及獨立董事全面改選。股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，通過黃亦翔續任董事長。和勤指出，已擺脫原物料價格上漲的影響，在大陸各地逐步解封之後，先前遞延出貨的訂單也加速出貨，待物流恢復正常後，可望快速回補之前遞延的業績。

和勤2021年營收26.40億元，成長14.99％，再創歷史新高，歸屬母公司稅後淨利年減21.78％為1.08億元，每股稅後淨利（EPS）1.29元。公司陸續自2021年第三季起與客戶協商調漲價格，並建立價格調漲機制，多數產品於今年起落實調漲後的價格，第一季營收創下單季新高，且第一季營收與獲利均較去年第四季上揚，第一季營收7.24億元、歸屬母公司稅後淨利0.26億元，分別季增4.54％與136.37％，漲價效益已經開始顯現。

董事長黃亦翔表示，硬碟零件方面，和勤的VCM Plate拓展了新客戶並持續導入新產品量產，將在今年產生貢獻；車用零件發展形成變速箱、門鎖、發動機及液壓泵、座椅調節器及新能源等五大業務系統，重心從傳統燃油車轉進新能源車，並積極與各大車廠拓展新產品及新能源車用零件業務，開發具量產規模的平台件，挹注新的成長動能。

以今年來看，美系電動車大廠歐洲廠啟用，今年產品品項與數量均增加，來自美系電動車大廠的貢獻將大幅成長；公司與全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納等主要客戶深化合作關係，爭取到日系、韓系品牌門鎖、座椅等平台件新訂單，未來將跨入新能源車電驅類產品的合作；重卡零件則是公司開拓新客戶有成，與變速箱龍頭合作，搶佔零件採購在地化市場。