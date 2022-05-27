台東縣府教育處2021年1月依言行不檢將溫泉國小校長吳正成送校長遴選委員會解除校長職務並回任教師，他不服提出訴願遭駁回，向高雄高等行政法院提起行政訴訟，法院日前判定該委員會組成違法，教育處表示將研議上訴。

判決書表示，吳正成主張「台東縣國中小學校長遴選委員會」成員組成違法，其中有2名是教育處聘的榮譽督學且為退休校長，榮譽督學雖非屬編制內人力、且為無給職，但仍受教育處指揮監督，並非社會公正人士代表，因此遴選委員會的組成不合法。

另外，吳正成主張有關婚姻關係存續中有逾越一般男女分際之指控，台東地檢署調查因無直接證據認定吳正成有婚外情及言行不檢之行為，給予不起訴。

高雄高等行政法院審理後，判決台東縣府教育處的校長遴選委員會違法，因此「解除校長職務、回任教師」處分也不合法。

吳被解職後，當時多名溫泉國小家長集結至縣府前陳情，認為曾獲師鐸獎的吳正成辦校認真，使該校成為當地知名的英語實驗小學。當時溫泉國小接獲台東縣府將派任代理校長的公文後，竟回文給縣府稱「因有違行政程序之虞，礙難照辦」，公文除了正本給縣府，更罕見的將副本發給全縣各國小。

如今家長們在獲悉判決結果後，呼籲教育處盡快讓他復職，吳則低調表示，感謝司法還他清白。

教育處回應，解職過程合法，而國中小校長遴選委員會，也有超過3分之2委員審議通過。而同樣的案子，另1位校長嚴政雍解職的訴訟案，就未判定遴選委員會組成不合法。

教育處說明，若當事人認為聘任退休教育人員因與教育處存有一定情誼連結致不符合公正，當事人也可以提出申請迴避。

教育處進一步表示，過去這十幾年校長遴選委員會在社會公正人士的遴聘上，都是拜託素服眾望的退休教育人員擔任，如果認為組成不合法，是否也代表這十幾年來遴聘的校長都是違法聘任。

另外，有關吳妻所提供證據雖為台東地檢的「不起訴處分書」，但內容對吳正成言行逾越分際的描述相當完整。根據不起訴處分書，其錄音內容中，某女親密稱呼吳正成為「老公」，更詳細談及性行為話題，只差性器交合直接證據。