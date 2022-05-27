南投縣的荔枝與龍眼，因2月寒流、3月霪雨危害，導致著果率不及3成，農民生計遭受影響，農委會27日公告南投縣為天然災害現金救助地區，請農民從28日起至6月6日，向土地所在地的鄉鎮市公所申請。

農糧署副署長姚志旺、中區分署長姚士源，與前行政院中部聯合服務中心執行長、民進黨南投縣長參選人蔡培慧，27日前往草屯鎮平林地區會勘，承諾公告南投縣荔枝、龍眼為農業天然災害現金救助地區，紓緩農民的經濟壓力。

蔡培慧表示，5月初陸續接獲草屯鎮、中寮鄉、南投市與集集鎮農民陳情，由於初春時荔枝花盛開，卻因2月底至3月初連續低溫及下雨，導致荔枝和龍眼著果率不到3成，希望爭取農委會的現金救助。

南投縣荔枝種植面積1344公頃，其中以南投市600公頃最多、草屯鎮405公頃、中寮鄉154公頃還有集集鎮特產的糯米荔枝，都納入現金救助範圍。

姚士源表示，勘災小組確認荔枝災損情況，已達現金救助標準；龍眼也有同樣情況，因此同時公告天然災害農作物現金救助及低利貸款；由於損失嚴重，黑葉荔枝、龍眼的救助金，由原本的6萬元提高為6萬2000元；玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝則從9萬元提高至10萬元。