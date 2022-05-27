國民黨副主席連勝文今天到桃園市議會拜訪議長邱奕勝，並與多名議員密談，邱奕勝說，與連勝文是老朋友，他來加油打氣。與會的市議員李家興也轉述，因桃園市長提名風波，連勝文對邱說「委屈你了」。

邱奕勝說，與連勝文是老朋友，連事先和他約好時間，就到議會來拜訪他。2人閒聊外，連勝文也祝他市議員選舉能勝選。李家興轉述，連勝文也坦承他也是中常會前5分鐘才知道提名前行政院長張善政。