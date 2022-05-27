再過一周就是端午連假，受到疫情影響，台灣高鐵標準車廂對號座僅售出3成預售票，立委昨日甚至臨時提案建議高鐵賣「晚鳥票」。高鐵今（27）日表示高鐵TGo會員將可獲得「點數加倍贈」限時優惠，另外「早鳥票」及「大學生優惠」也仍有空位。

立法院交通委員會昨日邀交通部專案報告端午節疏運規劃，立委林俊憲臨時提案指端午連假高鐵訂票率至今僅5成，建議應研擬端午疏運「晚鳥」優惠方案。當時高鐵公司代表僅願意將端午節疏運「晚鳥」優惠改為研擬強化後疫情時代行銷優惠方案，不過遭多名立委批評指出，現在的情況就是端午連假高鐵「增開39班車但票又賣不出去」。交通部路政司最後同意立委提案，表示會一同討論高鐵票證系統是否來得及修正優惠票，立委洪孟楷則說希望不要變成「類晚鳥」或「類優惠」。

台灣高鐵今日表示，為回應各界關切端午連假高鐵優惠是否足夠，將針對高鐵TGo會員加碼推出「點數加倍贈」限時優惠活動：凡TGo會員購買台灣高鐵端午疏運期間（6／2至6／6）不限票種車票及全系列旅遊產品，並於疏運期間搭乘者，即可享加贈一倍紅利點數（加倍贈點數將於6／15自動歸戶）。

高鐵表示，端午假期疏運期間總計5天提供757班次，截至今（27）日上午9點止，標準車廂對號座約銷售3成。此外，包括端午疏運期「早鳥優惠」適用車次的65折、8折、9折優惠，及「大學生優惠」指定車次5折、75折、88折，仍有空位，歡迎旅客多加利用。