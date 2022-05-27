日本首相岸田文雄26日在第27屆國際交流會議「亞洲的未來」（日本經濟新聞社主辦）的晚宴上致辭。鑒於俄烏衝突導致和平動搖的狀況，岸田提出需要構建重視自由和法治等價值觀的「來自亞洲的新國際秩序」。

岸田稱，俄羅斯入侵烏克蘭是「權威主義國家踐踏國際法和人道主義的侵略」，並表示「應對國際秩序的動搖，應設想構建什麼樣的亞洲未來？世界處在歷史的岔道口」。

據《日本經濟新聞》27日報導，岸田還表示：「烏克蘭或許是明天的東亞」。岸田強調反對憑藉武力片面改變現狀，表示亞洲「應不斷構建拒絕武力、基於法治的自由而開放的秩序」。

在印太地區，與中國關係深厚的國家不在少數。岸田表示：「並非『站在中美任何一邊』，而是『維護或失去普世價值觀與和平秩序』的問題」。

岸田表示「作為增長最快的世界經濟中心，亞洲的行動將改變世界」，強調了在印太地區推動共同價值觀滲透的重要性。

岸田還提及日美韓和印度等13國參加的印太經濟架構（IPEF）的啟動，對美國主導的行動表示了歡迎。針對已退出《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP，前身為TPP）的美國表示，「再次明確了在經濟上參與印太地區事務，意義重大」。

岸田說：「日本將成為美國和亞洲各國的橋樑」，提出了繼續推動美國回歸CPTPP的想法。

針對能伴隨美國市場自由化的CPTPP以及帶來進入中國市場的可能性的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），岸田指出應使之「在戰略上並存」。