Joby航空(Joby Aviation)周四表示，公司已獲得美國聯邦航空管理局(FAA)的認證，將允許公司使用常規的(非垂直起降的)飛機展開商業化的空中計程車業務。

儘管該認證給予了必要的許可，而且是一個重要的里程碑，但該公司仍需要跨越更多監管障礙，才能讓五人座飛機實現載客的合法飛行。

FAA的Part 135航空器證書是三種監管批准程序之一，這些批准對於Joby計畫在2024年推出全電動的航空共乘服務至為重要。

該認證將允許Joby運營其電動垂直起降(eVTOL)的飛機，作為在美國各地城市和社區的空中計程車服務。

喬比說，他們計畫在「2024年發射eVTOL服務之前」，使用常規飛機「來改進系統和程式」。

當被問及朱比的宣告時，FAA稱「沒有為申請人設定時間表，也不能談及他們對時間的描述」。

今年2月，Joby的原型飛機在加州基地試飛時發生事故，但沒有人員傷亡。

美FAA此前表示，已改變方式並更靠近於在未來能通過eVTOL飛機的審批。

Joby公布今年第一季淨虧損6230萬美元，說明了與飛機認證和早期製造業務有關的成本。

Joby周四股價收盤上漲8%，為5.67美元。