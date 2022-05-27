旺宏(2337)周五召開股東會，增加三位新董事，包括吳誠文、方頌仁、楊建國，會後舉行線上媒體採訪，旺宏董事長吳敏求表示，旺宏業績80%都在非PC事業，PC與PC相關領域逆風，對公司營運影響有限。下半年營運不錯，會優先供應NOR，其價格也可望走揚，而3d nand 192層開發進度順利，3D Nor部分客戶初期反應也好。

針對國內本土疫情看法，吳敏求認為，這波疫情跟去年不一樣，只要不停工停業都是好事，目前狀況一切正常，若員工染疫也按照政府隔離、防疫政策。

關於近期PC和PC相關領域頹勢，吳敏求指出，旺宏也一直重新調整客戶群，現在客戶群需求仍強勁，而旺宏業績80%都在非PC領域，對公司占比不大，對公司營運影響有限。而雖然PC影響不大，但對產業的改變衝擊也認為影響不大。

展望今年營運，非PC訂單狀況穩定，與預期接近，甚至好一點，FLASH的部分，第一、二季是傳統淡季，符合先前看法。下半年而言，吳董座評估，應該還是不錯的，歐美日的客戶給出狀況良好。略有變數就是兩岸，台灣、大陸皆與消費性、PC相關，旺宏也觀察避開有關領域。

有關日本遊戲硬體銷量比較低，是否波及下半年遊戲方面的產品出貨表現？旺宏說明，任天堂出貨減少，第一季、第二季是相對淡季，但與旺宏軟體方面的影響不大，下半年也將迎來旺季，旺宏也把量能備妥。在電動車未來全球成長力道大，吳敏求也認為，自家晶片在電動車領域的使用量會越來越多，成長會很快，效益也持續壯大顯著。

吳敏求也表示，旺宏因自家產能有限，12吋產能主攻Flash，NOR、NAND方面，會優先供應NOR，NAND產能則會降低。NOR第二季、第三季價格可望呈現往上走勢。而3D Nand、3D Nor進程順利，3D NAND部分，第三季提供主要客戶樣品，3d nand 192層開發進度順利，目標全球最小。3D Nor部分，客戶初期反應也好，可望市場會有更多新的應用，預計明年送樣。