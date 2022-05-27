張棟樑邁入40歲更顯男人味。（《品》馬來西亞版提供）

張棟樑預告新專輯將唱回情歌。（《品》馬來西亞版提供）

張棟樑許久未在台公開露面，近年持續在家鄉馬來西亞進行電視電影拍攝等工作，由於王心凌近日在《乘風破浪3》掀起回憶殺，當年與她搭檔演出偶像劇《微笑Pasta》的張棟樑因而登上熱搜，許多陸粉在《披荊斬棘》官博下留言「能請到張棟樑嗎」，希望他能加盟該節目；對此，張棟樑的經紀人27日表示：「棟樑非常歡迎各類型工作邀約，時間上如果可以配合，我們都很願意合作。」

邁入40歲不惑之年的他，會否介意被貼上「過氣歌手」、「節目回鍋肉」等標籤？張棟樑坦然直言：「我不在乎別人怎麼說，只要能讓更多人看到現在的張棟樑，不會排斥任何舞台機會，那些要把我解讀成回鍋肉的人，我控制不了，但不會對我造成任何傷害。」他這些年陸續收到不錯的劇本，已完成拍攝的電視電影《午夜自助洗衣店》預計9月播出，對於各方邀約，他透過經紀人表示因疫情關係，很多計劃只能且看且走，「真的很想念大家，但這2年很多地方去不了，接下來會安排錄製新歌等工作，希望很快可以跟大家見面。」

張棟樑近日在社群分享多張之前拍攝的雜誌照，網友指他雙頰消瘦與過去相比「差點讓人認不出」，但也有人認為他更有男人味了，張棟樑尊重各方指教，透露早在多年前就不再視自己為「微笑王子」、「情歌王子」：「我不會刻意回憶過去，如果一直延續大家熟悉的樣子，可能早在5年前我就消失在這個圈子了。」透露接下來的新專輯會唱回情歌，專輯構思主要融合他現階段於感情的體悟及生活哲學，將有別於以往的情歌。