中石化（1314）27日召開股東會通過2021年財報，配發現金0.4元盈餘分配案。中石化董事長陳瑞隆表示，持續佈局精細化工產業鏈，開發高值化新產品，並逐步布局半導體及環保新應用產品的領域。此外，子公司鼎越公司已順利取得具有高度開發價值之台北市信義區北緣5千多坪的土地，目前積極規劃興建5-A級的頂級商辦。

中石化認為，2022年因俄烏戰爭影響油價天然氣大漲導致原物料高漲、大陸新增產能持續投入市場造成供給量大增、大陸疫情封城管控及歐美預期之停滯性通膨影響下游需求、加上塞港造成運價高漲、全球缺工缺料等挑戰及變數，恐對營運造成影響，將審慎積極推動石化、土地開發雙主軸業務，穩固獲利能力。

中石化布局下游精細化工，搶進電子級供應鏈；頭份廠精細化工一期投資預估年底完工投產，產品可望涵蓋面板光膜、車用／手機鏡頭膜片，LCD黏著劑等電子材料，期望向下游發展，提高收益能量。

中石化CPL年產40萬噸，營收占比63％；AN年產22.4萬噸，占比29％。頭份廠精細化工第二期較大產能投產約2024、2025年，將發展風電新能源、航太、車用塗料，以及醫療聚酯、油墨產品；屆時，年產值貢獻約15億元。

土地開發方面，除子公司鼎越規劃台北市信義區5-A級商辦外，京華廣場目標今年下半年取得建照、明年上半年開工；台南安順廠整治目標2024年整治完成。

陳瑞隆指出，中石化同時推動ESG，在標普全球（S&P Global）企業永續評比全球化學產業中排名第16，是台灣連兩年入選年鑑的唯一化工類企業。因應氣候變遷，沒有人是局外人，企業須善盡社會責任，積極轉型，透過跨界合作共思解決之道。