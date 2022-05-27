1分鐘的哀傷！1名女網友崩潰陳述與男友交往1個月後發生關係，沒想到對方僅維持1分鐘就早洩，甚至馬上累倒睡著，她最後徹夜難眠，決定不給對方機會、提出分手，她還說男友已不是處男，卻還不知道自身問題，讓她崩潰喊「我覺得我真的是罪人，但我覺得這事實在是沒辦法妥協」。

該女網友在Dcard上發文表示，她與前男友當初交往1個月發生關係，「第一次認真體會到什麼叫還沒開始就先結束了」，男友1分鐘就早洩、累倒躺在一旁睡著，而她完全沒盡興、徹夜難眠，她認為一段適合的感情除了愛之外，性也得合得來，於是她最後向對方提分手。

女網友與男友交往1個月後發生關係，沒想到對方僅維持1分鐘就早洩，甚至馬上累倒睡著，她最後徹夜難眠，決定不給對方機會、提出分手。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她向男友提分手時沒有說出真實原因，怕傷了對方自尊心，謊稱是認為自己現在不適合談戀愛，無奈喊「我覺得我真的是罪人，但我覺得這事實在是沒辦法妥協」，她最後還補充說前男友並非處男，代表在性事上已有經驗，讓她相當訝異，詢問其他網友是否遇過類似情形。

其他網友紛紛留言「和你做個一分鐘戀人」、「一分鐘是要累什麼」、「可能妳太辣太緊？他第一次緊張表現不好，我的話會給3次機會」、「想成60秒.會不會時間長一點？感覺會不會好一點」、「是度日如年的一分鐘嗎？想趕快換人」、「我想他肯定不是累，只是裝睡來掩飾心中的痛」。