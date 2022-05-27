海巡署「安平艦」被寄予「平戰轉換」重責，日前進行雄風二型反艦飛彈射擊任務，成功命中位於蘭嶼外海百餘公里遠的靶艦。 海軍司令部今天指出，海、空軍及海巡艦艇聯合打擊能力經驗證，可有效防敵進犯。

海軍司令部表示，為強化海、空軍訓練，首次驗證海巡署平戰轉換納入國軍防衛作戰序列機制，國軍日前於九鵬基地及東部海域，實施年度飛彈射擊訓練，驗證海、空軍及海巡艦艇實彈射擊與接戰能力，精進聯合作戰效能，展現捍衛台海安全之決心。

海軍司令部進一步表示，此次任務以整體防空及聯合制海場景，採「仿真實戰」與「移地訓練」方式執行，透過空中、水面及岸置儎臺，對靶船（標）射擊各型彈藥，命中率近98％，成功驗證海、空軍及海巡艦艇聯合打擊能力，可有效防敵進犯。

海軍司令部強調，落實蔡總統「國艦國造」與「國防自主」政策，海軍依國防部聯合戰力規劃指導，致力建軍備戰及戰備整備工作，透過實戰訓練，驗證海、空軍聯合作戰指管機制與攻擊程序，強化整體防衛作戰能力，確保台海安全。