快篩試劑分裝發送等作業，讓衛生所人員人力調配捉膝見肘。（謝明俊攝）

苗栗縣政府因人力吃緊，發送快篩由衛生所人員全權負責。（謝明俊攝）

苗栗縣27日新增確診人數已飆破2195人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情持續加劇，確診人數居高不下，苗栗縣確診人數27日更大幅突破2千人，使得人員編制原本就少的地方衛生所、民政系統基層人員疲於奔命，工作負荷超編甚多，隨著確診人數快速增加，確診關懷包及居隔者快篩試劑數量也大量增加，衛生所人員及民政系統發送作業已經是焦頭爛額，無力再負擔增加數量，造成各單位互推，嚴重打擊第1線人員士氣。

這波疫情初起，苗栗縣確診人數還在千人以內時，縣府衛生局疾管科人力就已經捉襟見肘，還需由18個鄉鎮市衛生所每天調派1至2人，至衛生局流行疫情指揮中心支援確診統計等相關業務，原本人力就已經欠缺的各鄉鎮市衛生所，本來就有防疫業務及原有業務須執行，每天固定支援衛生局，使得人力調度相當困難。

中央流行疫情指揮中心在這波疫情中，防疫指引一變再變，更使得基層衛生所人員不知何從，尤其是後來發生的快篩之亂，更是大大加重衛生所及民政系統的工作負荷，衛生所不只要每天派人赴衛生局領取快篩，運回衛生所後，再依照2劑、3劑不同包裝，包裝完畢再根據確診隔離名單，請各鄉鎮市公所民政系統協助分送至各居隔民眾住處，或是通知居隔者家人前來衛生所代領。

而防疫工作中最重要的疫調工作，隨著確診人數增加，也讓衛生所人員疲於應付，每天以電話執行疫調接觸匡列，都要忙到晚上9、10點。尤其中央疫調上傳系統問題重重，更使基層人員不堪負荷。

27日，苗栗縣確診人數一口氣飆破2千大關，在此同時，苗栗縣政府發文給各衛生所、市公所，表示由於縣內確診人數急速攀升，關懷包不敷使用，縣府經緊急採購，將於5月30日陸續到貨，補領者可逕赴各公所補領。並考量公所人力吃緊，自26日起，居隔者的快篩試劑將不再由公所民政系統協助發送，而改由各衛生所自行發送。公文一到衛生所，立即引發基層衛生所人員炸鍋，尤其是人口及確診數最多的幾個鎮市，動輒4、500人的確診數，加上接觸居隔者，該如何發送？已成衛生所人員最大惡夢，希望縣府全力協助解決，否則衛生所基層人員可能會面臨嚴重過勞死的場面。