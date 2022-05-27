台灣產險因去年發行防疫保單，歷經一年「煎熬」之後，即使獲利下降，該公司依然每股配息0.75元，臺產資深協理、發言人黃志傑在27日第一季視訊法人說明會中表示，臺產今年已不再受防疫保單干擾，今年營運將會回到正常軌道！

臺灣產險在去年股東會時已修改章程，股利發放只要經公司董事會通過即可，無須等到股東會，黃志傑表示，即使臺產去年因受防疫保單高額理賠影響，該公司去年稅後盈餘3.73億元，每股稅後盈餘1.03元，較前一年獲利下降，但該公司董事會仍決定每股配發0.75元，並在5月10日在股東會之前已發給股東。

黃志傑表示，今年無防疫保單干擾台產營運在回到正常軌跡，RBC有機會再次回到之前（1000％以上）高水準，即使去年受防疫保單高理賠金額影響，但是該公司去年底的RBC仍有681％，在產險業依然排名第三，僅次於第一保及泰安產。

法人也問到產險公司費率是由自己決定，主管機關是否會干預費率高低或還是受同業影響？由於十二家產險公司今年防疫保單恐要付巨額理賠，是否未來各產險項目保費會不會跟著調高？黃志傑指出，各項產險商品費率都是各自精算，商品之間沒有關聯性，未來費率高低要看損失率及再保費率，假設未來再保險公司支持減弱，提高保費率提高，費率即會提高，至於目前防疫保單情況是短期現象，不致於讓其他產險商品費率跟著提高。