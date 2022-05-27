前民進黨立委郭正亮。

對於外交部長吳釗燮表示台灣「不尋求正式的獨立」一事，前民進黨立委郭正亮認為，吳釗燮的說法不夠精準，中華民國難道不是獨立的國家嗎？「幾乎都表達美國的觀點」，還指吳釗燮是「美國駐台代表」！

外交部長吳釗燮20日接受「全美公共廣播電台」（NPR）專訪表示，台灣正在極力避免戰爭且將「維持現狀」、「不尋求正式的獨立」。

國民黨26日指出，吳的表態符合國民黨向來「反對台灣獨立」、「維護台海和平」主張，願「回頭是岸」與國民黨一同穩定台海局勢，願予以肯定。

前民進黨立委郭正亮今（27）日在《新聞大白話》認為，吳釗燮的說法不夠精準，甚麼叫做「正式獨立」？中華民國難道不是獨立的國家嗎？他應該說要「維護中華民國的主權現狀，尋求外交參與跟突破」，這樣講比較完整。

郭補充說，現在全世界沒有人會認為民進黨是要挑戰現狀，譬如陳亭妃提修憲案就被撤回，「蔡英文總統也蠻穩健的，說中華民國台灣」，這個基調已經很清楚了。現在沒有人覺得台灣會挑起戰爭，大家是在思考會不會武統，或是美國有一些人覺得台海早一點發生戰爭對美國比較有利，現在是這種思考。

郭正亮進一步說，台灣已經夠委屈了，要講的應該是台灣既有的主權現在應該要維護，希望有更多的外交參與。外交部長講這樣的話蠻怪的，沒有把我們的心聲講準確一點。

郭正亮分析，布林肯的演講，沒有人會說好像台灣要搞獨立，「美國沒有人這樣理解」，美國大部分的理解都是「兩岸好像會發生戰爭，要怎麼處理？」吳釗燮的回答沒有很精準的表達台灣的狀況。

主持人錢怡君詢問，吳釗燮是不是外交訓練…？因為他不是正統外交出身？

郭正亮直言，吳釗燮是「美國駐台代表」，他的用語都跟布林肯一模一樣，蕭美琴、羅致政都不會這樣講，「美國不支持台灣獨立，並不表示你要覆誦，怎麼可以覆誦？」「幾乎都表達美國的觀點」！