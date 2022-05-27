近年檢察官因辦案環境不佳、加上升遷管道受限，每年都有檢察官申請轉任法官，法務部今年共有25名檢察官申請，司法院27日核定前法務部國兩司辦事檢察官林明誼、桃園地檢署主任檢察官陳建宇16人轉任法官。

陳建宇、林明誼2人都曾調法務部國際及兩岸法律司辦事，而林明誼2019年在國兩司任內，負責處理過史瓦帝尼王國、波蘭、貝里斯、丹麥及諾魯共和國簽署相關的司法互助協定，2人工作表現深受肯定。

其中林明誼因長年調辦事，雖然表現優異，但因在地檢署時間少，無法獲票選成為主任檢察官，去年曾申請轉任法官，獲法務部慰留，歸建台中地檢署，但今年再度申請轉任法官。

其實近年來，由於檢察系統升遷管道有限、加上辦案環境不佳，部分調法務部辦事的檢察官，因在原單位時間少，難以被票選成為主任檢察官，因此不少檢察官選擇轉任律師或申請轉任法官。

雖然法務部長蔡清祥日前針對檢察人事問題，曾親上火線說明，強調要珍惜願意留下來奮鬥的檢察官們。「因為他們不隨波逐流，不追求金錢權位」，請外界不要忽略留下來的人的努力，只聽到打算要離開的人發出的片面建議。但法務部今年仍有25名檢察官申請轉任法官。

司法院今核定16名檢察官轉任法官，包括：鄭朝光、劉孟昕、陳建宇、古御詩、陳中順、劉正祥、孫立婷、 陳建文、林明誼、林煒容、陳僑舫 、劉彥君、陳靚蓉、李松諺、 丁亦慧、陳佩芬共16人。

據統計，至2021年止，最近5年檢察官轉當法官人數分別是17人、16人、19人、15人、19人，但法官轉檢察官人數是0人、0人、0人、0人、1人，檢方人士認為，不少檢察官申請轉任法官，檢察體系留不住人才，並非好事。