一站式度假體驗成顯學，桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店致力打造度假休閒住宿，同步推廣高爾夫球運動，自即日起至6月30日止推出「指定日免費升等溫馨家庭房」住房專案，凡於指定日期入住精緻客房享專案優惠價3,000元，並加碼免費升等至溫馨家庭房，再享高爾夫練習場擊球優惠，換算家庭出遊四人同行每人每晚花費僅需750元，展開度假模式輕鬆暢玩館內豐富設施。

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店腹地廣大，擁有國際標準27洞高爾夫球場，中西薈萃的餐飲服務及卓越客房服務，提供旅客舒適放鬆的休憩環境，有如世外桃源般暫時跳脫繁忙生活。桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店推出指定日免費升等溫馨家庭房專案，凡於5月24至31日及6月1、2、5、8、9、13、14、20至24及28至30日之指定日入住精緻客房，享免費升等溫馨家庭房，專案內容包含兩客早餐，第三、四人享早餐每客180元加價優惠，另享有The Range桃園高爾夫練習場擊球體驗價乙次100元優惠、及夜間自行車遊園，悠閒享受運動樂趣，來場愉悅放鬆的度假體驗。

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店指定日免費升等溫馨家庭房住房專案內容：舒適客房住宿乙晚及早餐兩客，免費升等溫馨家庭房（本專案僅提供房型升等，不包含第三、四人入住之早餐），住房享The Range桃園高爾夫練習場擊球體驗價乙次100元優惠（3盒共90粒球），每日早上7點至晚上9點半，擊球費用於The Range桃園高爾夫練習場付費，數量有限，需於入住日或入住前預約，室內兒童遊戲室、日光閱讀區、閣樓撞球檯、健身房，入住期間享免費停車（每房提供乙個停車位，務必於入住前一天提供車牌號碼）。