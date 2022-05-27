社群平台常常有人分享正妹或帥哥照，有的走氣質路線，也有靠身材取勝，近期有網友在臉書轉發一張正妹清涼裝扮吃涼麵的照片，讓人一看驚呼「原味都變辣味」；沒多久有老司機認出正妹，原來是JKF女郎「謝立琪（Kiki）」，曾因為身穿國旗樣式比基尼引起討論，是台北藝術大學美術系，被譽為校花等級的美人。

日前臉書社團《爆廢公社公開版》有一篇文章造成轟動，貼文中寫著「好久沒有吃涼麵了」，並附上一張長髮正妹吃涼麵的照片；正妹上半身穿了一間黑色蕾絲衣服，露出傲人雪乳，深溝還卡了兩條線，相當吸睛，讓人目光捨不得移開。

謝立琪吃涼麵辣照在臉書社團引起熱烈討論。(圖/ 摘自謝立琪KiKi IG)

該文底下立刻湧入大票留言，「是哪一間涼麵啊？現在去還來得及嗎？」、「原味涼麵都變成辣味囉」、「難怪後面老闆頭低低的，辣到不行捏」、「有門嗎？想朝聖本人」、「臉漂亮身材又好，太誇張囉」、「辣成這樣，難怪要吃涼麵降溫」。

沒想到有老司機秒認出正妹，她是JKF女郎謝立琪，光是IG就擁有超過66萬粉絲，不時都會在IG分享辣照，先前就讀台北藝術大學美術系時，漂亮臉蛋加上火辣身材，就是該校校花之一；過去謝立琪在雙十節穿上國旗比基尼，受到關注。