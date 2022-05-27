嘉義市長黃敏惠促請中央恢復台18線省道起點回復到嘉義市區，並建永久地標。（廖素慧攝）

通稱阿里山公路的台18線省道起點原本在嘉義市忠孝路、博東路口，嘉義市爭取在舊址設置永久性地標作為紀念里程碑，彰顯文化歷史意義，中央允諾與市府共商設置事宜，但2年來毫無進展，市長黃敏惠促請中央重視民意。

黃敏惠表示，台18線省道是阿里山公路，原起點就在嘉義市北門附近的忠孝路與博東路口，阿里山鐵路也在北門站發車，公路和鐵路的起點都在這裡，文化、歷史都有嘉義人的情感，所以台18線起點路線不應該任意變更，希望交通部公路總局研議將台18線省道起點恢復回到嘉義市北門附近原起點位置，並建立永久性地標。

林森里長王廣里指出，以前台18線從忠孝路、博愛陸橋及博東路交叉路口起點，沿忠孝路轉林森西路、吳鳳北路及南路經過軍輝橋接中埔進入阿里山公路，2006年高鐵大道開通後，起點移至高鐵太保站。

王廣禮說，全市84里里長曾連署促請市府爭取台18線起點回到原址，讓公路與北門車站的林鐵重現嘉義市「阿里山入口門戶」的定位，此建議案未果，但2年前公路總局允諾在忠孝路與博東路口綠帶處設置永久性地標，至今毫無進展，已委請市議員鄭光宏、立委洪孟楷協助。

鄭光宏在市議會提案促請市府加速推進此案，他說，經了解此案公路總局同意出資，但規畫設計、行政程序等事宜，市府與公總各持己見，以致讓這樁能促進地方文化歷史的美事卡住了。

鄭光宏認為雙方應合作，由公總提出交通標誌相關準則，市府融入最新的嘉義市品牌識別系統、城市美學設計，至少讓台18線原起點永久性地標能盡早設置。