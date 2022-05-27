大陸全國人大基本法委員會主任沈春耀今表示，一國兩制在香港走過25年，50年不變只是形象化的說法，前50年是「不能變」，而50年後就是「不需要變」。不過他強調，隨著形勢發展、時代前進，一國兩制不能一成不變，而要不斷完善，否則會失去正確方向和活力，難以發揮持久功效，甚至不能再持續下去。

沈春耀以視訊形式在《基本法》論壇以「一國兩制政策的發展與未來」為題演講，指只要堅信篤行一國兩制，就能夠顯現出一國兩制的生命力及優越性，強調時間是展現真理的唯一標準，如果一國兩制實踐持續成功、有效及得人心，就一定會行穩致遠。

沈春耀指出，香港社會及海外內各界，都時常有人關注一國兩制的走向，提出今後會否有變化，以及會有甚麼變化等的問題，他認為，關鍵是要全面準確及堅定不移推動一國兩制方針，不能片面理解甚至曲解，無論遇到何困難或挑戰，對一國兩制的信心及決心都絕不應動搖，一旦在實踐過程中出現偏差，就要即時糾正。

不過，他表示，隨著形勢發展、時代前進，一國兩制不能一成不變，而要不斷完善，否則會失去正確方向和活力，難以發揮持久功效，甚至不能再持續下去。他強調，堅持一國兩制不代表僵化，實踐過程中會出現難以預料的新情況，甚至風險挑戰，從國家及特區層面，都要在制度建設和發展方面積極應對，適應新形勢，化解新矛盾，解決迎問題。