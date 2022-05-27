北市推出九大紓困方案，總經費達28.5億，北市財政局長陳家蓁說明，共有「延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困」等九大項，針對受影響的產業或勞工提出補貼，追溯從5月1日開始，一直到7月31日，共實施3個月。

稅務部分，有分延稅跟降稅。延稅針對五大地方稅，包含房屋稅、娛樂稅、牌照稅、地價稅與印花稅，符合條件如營業額衰退就可申請，最長可延12個月，或分36期，適用期間延到明年六月。

降稅部分，在房屋稅，有停業或營業面積縮減，稅率3％可降到2％，娛樂稅減半原本到今年6月底，接下來會再修自治條例，預計延長到明年6月。

租金部分，承租市有不動產上，有減租、免租、延租三項紓困。減租，營業使用可減5成，住宅使用可減2成，有轉租也要回饋給實際使用人。

承租市有不動產若營業面積縮減，則可申請免租；延租部分，承租市有不動產符合條件可延後繳6個月，促參OT及ROT案件，5月到7月營業額衰退，也可延長。

針對優息及企業融資，優息是跟動產質借處質借，這三個月符合條件也可申請，月利率減少0.18％，企業融資則提供簡易貸，最高80萬，審核程序快，盼幫助中小企業，若現在還在貸款，本息也可展延最高六個月。

補貼部分，第一大項，針對防疫需要住宿者，5月9日開始補貼，七日最高補助3500元，防疫旅館每日最高補助2400元，針對北市公車業者每月每台補助8000元，復康巴士每月每台補助1萬元。

教育局也提三項補貼和補償，北市5月23日到27日停課期間，私立幼兒園每生上限1000元，團膳業者也可申請，另外，中央隔離檢疫防疫補償金每月1000元，社會局及區公所可協助申請。

勞動局準備八項紓困措施，希望可協助勞工朋友補助，包含安心關懷上工計畫、失業勞工子女教育補助、企業等，目前推出的九大紓困措施，總共有28.5億元，盼協助勞工度過難關。