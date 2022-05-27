入榜全球頂尖醫學科學家、台灣排名30的中國醫藥大學研發長湯智昕，近期投入研究骨質相關疾病領域，他的研究團隊發現「褪黑激素」可抑制成骨性攝護腺癌的移行及轉移能力，成果顯著榮登新出刊的國際知名期刊《松果體研究雜誌》，受醫學界矚目。

湯智昕積極運用臨床資源，邀臨床醫師至實驗室討論、共同研究，運用基礎研究方法以解決臨床所需；其研究團隊新發表「褪黑激素經由抑制整合素α2β1，具抑制成骨性骨轉移潛力，發現給予「褪黑激素」可抑制成骨性攝護腺癌的移行及轉移能力，經由抑制integrin α2β1而達到作用。

另研究團隊於2021年2月在《癌基因》(Oncogene)期刊發表名為「褪黑激素抑制破骨細胞功能及腫瘤分泌RANKL，具骨轉移意義，證明褪黑激素可抑制破骨細胞（osteoclast）分化，在動物模式下能降低2種不同癌症所引發蝕骨性骨轉移的效用。

教授湯智昕說，骨骼有豐富營養物質，因此常吸引癌細胞在末期時轉移至骨骼，攝護腺癌、乳癌及肺癌患者最常發生骨轉移的現象，攝護腺癌引發成骨性骨轉移（osteoblastic bone metastasis)，其特徵為轉移處生長出新的骨頭。

中醫大指出，乳癌及肺癌則引發蝕骨性骨轉移（osteolytic bone metastasis）主要在轉移處出現溶骨性的骨破壞；發生骨轉移的病人其癒後差，目前尚無良好治療的藥物。教授湯智昕的成果證明褪黑激素在二類型的骨轉移都具有治療之潛力，未來將申請臨床試驗，以提供臨床治療的新選擇期望。