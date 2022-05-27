「半島電視台」（Al Jazeera）27日報導，專家指出，索羅門群島等太平洋島國陷入美中地緣政治競爭，其實不符合其利益，因為該區域目前最大的安全威脅是氣候變遷，而這類問題需要美中共同合作才有辦法因應。

在索羅門群島4月與北京政府簽署安全協議後，中國大陸國務委員兼外交部長王毅26日展開為期10天的太平洋島國訪問；不過美國及其盟友也不甘示弱，澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）於26日訪問斐濟，白宮更在27日宣布斐濟成為首個加入印太經濟架構（IPEF）的太平洋島國。

斐濟南太平洋大學政治和國際事務計畫主任塔特（Sandra Tarte）指出，對太平洋島國來說，當務之急是走出新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的影響，因此中國大陸願意提供明文附加條件較少的經濟支持，對當地國家來說十分有吸引力。

不過她強調，雖然遊走在對立強權之間看似能獲得最多利益，但讓該區域陷入美中地緣政治競爭其實「不符合任何人的利益」，因為對太平洋島國來說，氣候變遷才是最緊迫的威脅，而因應相關問題需要美國與中國大陸共同合作。

太平洋島國近年飽受愈來愈嚴重的颱風等天然災害威脅，海平面上升更使許多地勢低平的國家在數十年內面臨生存危機。成員包含馬紹爾群島、帛琉、吉里巴斯、吐瓦魯等國前領袖和「太平洋島國論壇」（PIF）前秘書長泰勒（Dame Meg Taylor）的「太平洋長老之聲」（Pacific Elders Voice）先前已發布聲明，強調氣候變遷才是太平洋的真正威脅，中國大陸和美國與澳洲等國在該區域引發的軍事緊張，對解決這類問題來說「無濟於事」。