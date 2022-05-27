捷運西子灣站外新濱駅前旁廣場舉辦「呼貓市集」，歡迎大小朋友一起來呼貓吸貓討貓抱抱。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄捷運美麗島站商圈月前重新裝潢完畢，強勢回歸開幕，高捷公司與《墨凡・美麗島商場》攜手歡慶，即日起推出首波集點、抽獎活動，到美麗島商圈店家不限金額消費，即有機會抽最大獎「捷運30天無限搭」！另響應「530國際抱貓日」，本周六、日與星埕漫遊店家們合作，於捷運西子灣站外新濱駅前旁廣場舉辦「呼貓市集」，歡迎大小朋友一起來呼貓吸貓討貓抱抱。

高捷打造首座站內質感「休憩型美食商場」，重新裝潢和招商，擁有咖啡輕食、職人料理等美食品牌與250個座位區。為了吸引民眾進場，於今起至7月31日舉辦『歡慶登島・島民同樂』集點抽獎活動，到墨凡美麗島商場店家及高雄美麗島站捷運商品館，當日不限金額消費，即可集點並獲得抽獎資格，集滿6點可至捷運商品館兌換精美禮包1份，內含墨凡美麗島商場折價券、捷運不限里程搭乘券1張及商品館小禮1份；還有機會抽中「兜兜圈」甜甜圈免費吃1年資格、「路人咖啡」精選耳掛禮盒等。

此外，高捷公司更是火力加碼，祭出高捷最大獎「高雄捷運30天無限搭」，限量10名供大家抽抽抽，數量有限，請市民朋友把握機會！

另外同時響應「530國際抱貓日」，高捷蜜柑站長呼籲除了給家裡的貓主子愛的抱抱之外，也要來參加集合各樣寵物商品、手作小物、插畫、飲食攤位的「呼貓市集」，凡本周六、日從西子灣站出站的旅客皆可至捷運服務台索取故事集章小卡及蓋一個章，另外在市集、展場也可獲得集章卡，根據題目找到解答後，於各關卡服務台回答問題並取得蓋章，連成一線後，即可至呼貓市集服務台抽取一番賞！一等獎為愛文芒果蛋糕和蜂蜜咖啡禮盒，喜歡甜食和愛貓的朋友千萬不要錯過！

當天還有「討貓抱抱攝影展」開幕，門票為70元，歡迎民眾前往星埕號一起來看看貓奴們與主子討抱抱的逗趣故事，也可以用門票去攤位買東西，主辦單位也會將您當天支付的門票費用轉換為貓罐頭，捐贈至動保單位或流浪動物中途之家。