賴德和表示，疫情間在家裡無處可去，一切回歸到最簡約的狀態，也反映在音樂裡。（朱宗慶打擊樂團提供）

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（右）表示，疫情年代，團員戰戰兢兢維持可上台狀態，希望能帶給前來的觀眾最好的演出。左為多媒體藝術家周東彥。（朱宗慶打擊樂團提供）

國家文藝獎得主賴德和在疫情間完成的作品〈不聞鐘聲，唯有風雨〉，搭配藝術家董陽孜書法作品〈無聲的樂章〉，以及多媒體藝術家周東彥設計視覺，並由朱宗慶打擊樂團擔任演奏，將在今晚《擊刻風景》音樂會首演。

朱團藝術總監朱宗慶表示，在嚴峻的疫情下，沒有強推觀眾一定要到場，但團員戰戰兢兢維持能上台的狀態，保持生活足跡單純，做好準備，要給到場觀眾最好的演出內容，「只要還有一位觀眾，我們就會繼續演出。」

賴德和表示，疫情間在家裡無處可去，一切回歸到最簡約的狀態，也反映在音樂裡，「回歸打擊樂最純粹的聲音，就是木頭聲。」其作曲靈感也是從疫情兩年出發，「鐘聲」代表祥和，「風雨」則是世界紛擾。賴德和表示，他對疫情感到悲傷，期望世界能回歸純粹。

董陽孜表示，這套〈無聲的樂章〉最早是以爵士樂的方式來呈現，「這次能和打擊樂做出什麼樣的搭配，我相當期待。」面對已有多種多媒體版本的〈無聲的樂章〉，周東彥決定反璞歸真，不再大量使用電腦技術，而是將董陽孜的墨寶印在賽璐璐片上，再由燈光照出影子，製造出不同於以往的「手工感」。

此外，今年令許多觀眾期待的《百人木琴》也再度延期，朱宗慶表示，演出者來自北中南東，「為了不給大家太大負擔，決定先延期，未來再重啟，目前其他音樂會照常舉行。」

專場演出的《擊刻風景》，除了今日晚間7點30分在台北國家音樂廳，還有6月3日週五晚間7點半於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，以及6月4日週六晚間7點半於台中國家歌劇院大劇院的巡演場次。

明（28）日還有《名家聚擊》，將以「8×8」作為核心概念，邀請楊璧慈、吳國瑄、林雅雪、葉靜怡、孫名箴、張方鴻、鄭雅心、陳又誠等人，號召８組台灣打擊樂家，合作演出8首由賴德和、洪千惠、李慧、林京美、劉韋志、蔡昀恬、蔡文綺、陳廷銓等台灣作曲家作品，地點在台北國家音樂廳。