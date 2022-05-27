在高通膨年代，美國量販賣場Costco（好市多）靠民眾對食品和家居用品的強勁需求，營收依然亮眼。這家會員制連鎖量販店有何業績不敗的祕密？美媒分析發現，亞裔美國人特別喜歡逛Costco， 原因是亞裔可能很多是大家庭，喜歡購買大包裝和便宜的商品，而且Costco賣很多亞洲食物和零食，不僅勾起亞裔的思鄉味，更加強他們的忠誠度，成為推升Costco業績的重要關鍵之一。

CNBC報導，亞裔美國人是美國人口中增長最快的，目前占美國總人口的7%，而美國Costco消費者中亞裔就占了11.9%，比例高出很多。Costco吸引亞裔美國人的消費力，對其長期發展是個好兆頭。

從 2000年至2019 年，亞裔美國人增加了81%，而整體人口僅成長16%，此外，亞裔家庭收入中位數也是美國最高的，但此族群的貧富差距也很大。

據尼爾森IQ 數據，亞裔美國消費者未被開發的消費潛力高達130億美元（約台幣3800億元）。亞裔美國人的購物習慣與其他消費者不同，由於亞裔往往是大家庭，消費時更有可能大量採購，並尋求較為便宜的商品，所以亞裔在Costco消費比一般美國人來得高。

Costco拒絕回應和亞裔有關庫存及消費策略，僅表示，無論賣什麼產品，Costco的理念都是一樣的：研究市場，確定會員感興趣的產品，並透過與供應商談判，為會員提供優質產品和服務價值。

市場研究公司 NPD Group 首席行業分析師 Marshal Cohen說，Costco雖然不打任何廣告，但

消費者的口碑可以在不同社群間傳播，並培養出品牌親和力。

報導提到，中國移民Cindy Zhou透露，她是從朋友圈中得知Costco而加入員，現在每周都到Costco買菜、加油。她說，只要一看到新的亞洲產品上架，就會馬上發到她的微信朋友圈。

現在連四川的醬料也賣進Costco，亞裔看到自己喜愛的家鄉味超驚喜，更加深對Costco的忠誠度。