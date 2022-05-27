「小姐！這個匯款帳號您沒匯過款，聽您的陳述這很有可能是詐騙帳號！」台中市太平區1位50多歲的李姓女子，自稱有多年不見的朋友忽然打電話稱臨時有急事，需要新台幣10萬元應急。因借款金額不大，就按其指定帳戶至銀行匯款。所幸銀行張姓女行員的關懷提問加上員警的勸阻下，成功阻止詐騙集團的伎倆。

太平警分局長葉志誠親自前往頒發感謝狀致意，該銀行中彰區營運部張姓副總經理獲悉後，也特地到場表揚女行員的義行，並期許行員們再接再勵與警方攜手一起組詐。

太平警分局新平派出所警員鄭彩妙、賴志育日前上午11點多接獲台新國際商業銀行太平分行張姓女行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，請求警方前來協助。」員警到場得知李姓女子疑似遭詐騙成員以「猜猜我是誰」的詐騙手法，冒稱為多年不見之好朋友，經一番寒暄後，便稱「因臨時有事需小額金錢應急，希望李女匯款新台幣10萬元至指定帳戶。」李女認為借款金額不大，電話那頭又是多年好友，於是不疑有他，就至住家附近的銀行匯款，所幸張姓行員關懷提問下發現有異，通報警方協助，終於保住女子的辛苦錢。

值得一提的是，當警方接洽該分行人員欲予以表揚時，中彰區營運部張姓副總經理獲悉後，亦特地安排時間前來表揚張姓女行員的義行，靦腆的張姓女行員也表示，平時警方都有來宣導，凡事遇見可疑時，多一點關懷提問，或許就可以少一件詐騙案件，這也算功德一件。