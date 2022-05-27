台啤英熊將於27日背水一戰，並舉辦「金龍傳說」復古主題日，於天母主場打造球隊「英熊起源」歷史牆、球隊紀念物限定展覽，包含冠軍金杯、冠軍戒指、歷代明星球員實戰球衣等一次亮相，同時推出復刻公賣金龍隊經典白、橘色版本主題日球衣，以及限量復古球員卡包，帶領球迷一同搭上時光機，回顧台啤英熊、台灣啤酒籃球隊自1968年創立公賣金龍隊50年間輝煌歷史。

走到「英熊起源」歷史牆，可以看到台啤從1968年創立公賣金龍隊，到SBL成立、接連包辦第四與第五季總冠軍，以及隨後台啤的重大歷史里程碑，現場還公開了SBL總冠軍獎盃、總冠軍戒指、歷年海報與周邊商品等等，讓球迷彷彿回到往日台啤時光。

此外，現場也展示販售台啤歷年來的球衣，以及復古球員卡包，讓球迷不只可以回顧台啤輝煌歷史，也可以帶走自己心目中最棒的台啤相當商品，甚至現場也有不少台啤周邊的小遊戲，讓球迷可以享受到不同的樂趣。