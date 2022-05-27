本土確診人數持續增加，不過有不少解隔者直言，僅管快篩已經陽轉陰了，部分症狀仍未好轉，就有女網友表示，確診期間除了喉嚨痛、鼻塞，沒有其他較嚴重的症狀，沒想到10天後明明快篩陰性，卻開始天天咳嗽，甚至經常咳到無法入睡，讓她崩潰直呼，「為什麼症狀現在才更嚴重？」

一名女網友26日在網路論壇Dcard發文表示，月初時確診，前2、3天只有喉嚨痛、流鼻涕、鼻塞等症狀比較嚴重，後來也沒什麼咳嗽，就算咳嗽也只是為了把痰咳出來而已，因次暗自欣喜「沒什麼症狀，好險！」

不過她透露，確診第10天雖然快篩結果是陰性，但開始出現乾咳症狀，且狀況越來越嚴重，不只上班時因為忍不住一直咳嗽，引來客人異樣眼光，睡前也會嚴重咳嗽，導致無法入睡，甚至經常睡到一半咳到醒過來，讓她相當困擾。

她感嘆，因為一直咳嗽的緣故，讓她的睡眠品質出現問題，僅管上周已經去看中醫治療了，但狀況仍時好時壞，崩潰直呼「為什麼症狀現在才更嚴重？」

貼文一出，不少有相似狀況的網友紛紛回應，「我也是確診10幾天，開始又突然喉嚨痛跟咳嗽」、「我也是，雖然說轉陰性了，但還是卡痰、喉嚨癢」、「我也一樣，後來每天補充維他命C，現在已經不會咳了」、「我也是，一直咳嗽，喉嚨也還在痛，聲音已經沙啞三周了，現在改吃中藥調身體，中醫師說不用擔心，只是還沒完全康復而已」。