6月開始慢慢進入氣溫炎熱的夏季，業者紛紛打出以消暑為亮點的假期格外吸引人。位於日月潭的涵碧樓即日起至8月31日以茶佐日推出「茶韻之旅」及「茶韻六感體驗」，包含以茶韻為主題的餐食、SPA、碗泡茶趣等，以茶葉文化體驗的方式緩緩療癒身心，讓旅人來趟避暑勝地、心靜自然更涼的旅程。

高山環抱和碧綠湖水陪伴下的日月潭，因海拔高度達748公尺較濱海地區氣溫更低了5度，成為全台遠離炎夏的避暑聖地之一，座落於此的頂級度假酒店涵碧樓不僅有全台數一數二絕美的無邊際游泳池，每年夏天結合茶飲文化推出的季節限定住房專案，尤其受到注重生活品質與美學的消費者青睞。

涵碧樓夏日最受歡迎的館內設施，就屬長達60公尺長的無邊際游泳池莫屬。（涵碧樓提供）

今夏涵碧樓以極富生活雅趣的唐朝詩人白居易所述「為人心靜身即涼」為靈感擷取「以茶消暑」妙方，將中部在地三大茶山阿里山、凍頂山以及貓囒山的山林沁涼感受與茶韻芬芳，結合至館內的餐飲推出1泊2食的茶韻之旅外，更延伸至SPA、茶韻體驗，深耕在地文化之旅區隔市場。

「茶韻之旅」1泊2食的專案中，有東方餐廳主廚Vittel Tseng親自打造的主廚餐桌饗宴，以3款佐餐茶搭配西式創意料理為賣點，以味蕾帶領賓客遊歷走訪中部三大在地茶山，品嘗台灣茶園風土滋味；雙人入住每房2萬3000元起+10%。

「茶韻之旅」1泊2食住房專案可大啖主廚精心設計的料理佐餐茶饗宴，圖為主菜茶燻牛肉杏鮑菇佐金莎醬。（涵碧樓提供）

夏日限定的「茶韻SPA」長達90分鐘的輕奢課程，先以紅茶全身溫和去除老廢角質讓肌理皮膚深層呼吸，釋放身軀的煩熱溽暑，接續以茶韻按摩油搭配經典長推式手法，依附茶韻精油芬芳冥想，親近來自山林茶園的沁涼之感；90分鐘4900元+10%。另外還有「茶韻情境式體驗」，以碗泡茶趣活動為主，由茶師在涵碧樓的鏡面水池一隅，自觀茶、賞茶、品茶的品鑑步驟帶領賓客步入茶韻世界，讓旅人體驗涵碧樓獨有的養生消暑「涼」方；40分鐘880元。

遠雄海洋公園則在7月1日至9月11日的暑假期間，推出「海洋冰風暴2 冰怪來襲」主題活動，活動期間以冰雪特效及熱情的音樂、舞蹈迎客，更首創推出「水+冰」的雙重涼夏刺激，不僅有全台首見的「冰雪大砲」及布萊登海岸的「沖天水柱」水花特效，2大全新設施結合暑期必看的精彩水花派對，而環景式的冰凍感，也讓遊客彷彿置身冰原上，在炎熱的夏天更加清涼消暑的玩樂。