嘉義市長黃敏惠準備「嘉義市限定」的小黃卡卡套送學童。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市教育處長林立生展示小黃卡卡套，將送給國中小學童。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市疫情持續升溫，27日新增623例確診，累計確診3433例，安排下周一（30日）起到學校為5至11歲兒童施打BNT疫苗，6月7日完成校園接種疫苗，市長黃敏惠將送給學童嘉義市限定的小黃卡卡套，可以放入健保卡及接種黃卡，便於攜帶。

嘉義市連日來每天新增4、500例確診，27日更新增623例確診，很多家長憂心不已，等不及市府安排到校園施打BNT疫苗，帶著孩子到診所排隊接種，而受這波疫情衝擊大的觀光業者認為，學生族早打疫苗希望對暑期旅遊觀光有幫助。

市長黃敏惠則表示，疫苗一開封就要打完10名兒童，若家長預約診所施打，因有變化而無法接種，務必打電話取消預約，讓疫苗能給其他等候的孩子施打，並籲請鄰近縣市的醫療院所，不要拒絕他縣市的孩子接種疫苗，才能讓群體防護力提升。

黃敏惠也表示，嘉義市5月30日起安排醫護人員到校園接種兒童BNT疫苗，請大家優先把社區接種的機會讓給5至6歲未上小學的兒童，讓嘉義市兒童疫苗接種率提升。

市府教育處長林立生說，雖然遠距教學持續到6月5日，但5月30日至6月7日到校園集中施打兒童BNT疫苗仍依各校排程進行，以期在最短時間內提升兒童防護力，考量國小學童年齡小，有家長在更能放鬆心情，開放家長可以陪孩子到學校施打。

林立生說，勇媽黃市長準備嘉義市限定的2萬5000個小黃卡卡套要送給國中小學童，小黃卡和健保卡一起放進卡套，攜帶或收存都好用。