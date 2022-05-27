福島地區食品今年初開放解禁後，台灣日本關係協會會長邱義仁便傳出要辭職。日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今天發文證實，邱義仁已經離任。政壇盛傳，前立法院長蘇嘉全將接下邱義仁的棒子。

泉裕泰說，邱義仁會長在日台間擔任不可或缺的重要橋梁已滿六年，這六年以來日台的互訪人數、貿易金額皆創新高，日台間也陸續簽署了19條備忘錄。邱會長長年的竭力指導，讓日台關係日益緊密。但其實日台這六年來並非都無往不利，有時候您需要站在天秤的兩端衡量利弊，有過辛苦也有過為難。

泉裕泰指出，邱義仁的個性相當低調，因此大家未必知道他在台後默默奮鬥的模樣，「但至少我和許多許多日本朋友們絕不會忘記您無數的付出。我敢斷言，因為有了您，如今的日台關係才會如此不一樣。」

泉裕泰對邱義仁喊話說：「邱會長，這六年來您辛苦了！相信我們的友情以及您和日本間的情感，今後也會持續升溫。下回，讓我們繼續暢談您一輩子的主題──台灣未來、日台未來、還有我們的人生吧！」