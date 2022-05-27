台灣日本關係協會今天召開理監事聯席會議暨會員大會，會中通過邱義仁會長請辭案及一致推舉蘇嘉全先生接任會長，同日並舉行交接儀式。

蘇嘉全於交接時表示，他過去在立法院長任內，大力推動國會外交，其中特別重視與日本國會之間的交流，上任後不僅親自率團訪問日本，更親自擔任台日國會議員聯誼會的會長，目的就是想要向日本傳遞一個訊息，那就是台灣的立法院不分朝野黨派，都對台日關係非常重視。

蘇嘉全也指出，經營台日關係，就好比果農經營果園，只要不斷耕耘與灌溉，等到時機成熟，就能收穫最甜美的果實，未來他將會以最大的熱忱，努力強化台日交流的深度與廣度，讓台日關係更上層樓。

台日協指出，蘇嘉全會長現年66歲，屏東縣出生，國立中山大學公共事務管理研究所畢業，曾任國大代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、農委會主委、立法院院長及總統府秘書長等要職，資歷深厚，朝野敬重，且熟稔台日關係，未來台日關係可望再創新猷。