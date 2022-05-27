台北市長選舉，國民黨日前正式提名立委蔣萬安參選，民眾黨推出台北市副市長黃珊珊出戰，民進黨則傳出總統蔡英文堅持提名衛福部長陳時中，但是因疫情因素，民進黨的態度始終低調，資深媒體人黃創夏表示，陳時中的民調正在下滑，黃珊珊則仍在上升中，討厭國民黨、不喜歡蔣萬安的選民，即將面臨棄保的煎熬。看來陳時中麻煩大了。

黃創夏27日在《NOWnews》「名家論壇」撰文表示，陳時中從一個沒沒無聞的衛福部長，因疫情爆發，一度成為最能安定民心的指揮官，如今，陳時中則被設定為民進黨2022地方選舉的「領頭羊」。不過，這一波疫情狂燒，從快篩試劑到PCR檢測、法傳系統的繁複到領藥的焦慮，以致陳時中的被信任感顯著下滑，「防疫紅利」快速消耗，甚至可能透支。

黃創夏接著指出，一份《匯流》民調顯示，蔣萬安的支持度31.9%、陳時中26.2%、黃珊珊24.8%。從該民調來看，黃珊珊的支持度已經直逼陳時中，這現象可能是台北市選情的根本結構改變了，需知棄保通常發生在「第二名和第三名」之間，陳時中正在下滑，黃珊珊則仍在上升，討厭國民黨、不喜歡蔣萬安的選民，即將面臨棄保的煎熬。

黃創夏點出，各家民調當中，自稱「中立」的選民，持續超過45％，通常這顯示他們對執政黨不滿意，狀況很像2018年的四、五月期間的氛圍，陳時中危矣！當陳時中和黃珊珊進入「黃金交叉」，同樣是2018年的場面，也就是說，有綠營選民討厭民眾黨主席柯文哲，但更討厭國民黨，最後他們棄姚文智保柯文哲，到時陳時中會不會變成2018年代表民進黨出戰的姚文智呢？因此，他認為陳時中麻煩大了。