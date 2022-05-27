大口吃肉的火熱氛圍「oh my!原燒」26日以新風貌彭湃登場。（業者提供）

桃園市統領廣場大規模改裝後全面升級，力拚年中慶檔期同步開跑。今年以「年中慶PLUS＋」為主題，搭配檔期推出強打優惠商品及多重回饋活動，可望掀起暑前最強一波購物潮。今年年中慶PLUS，持玉山統領聯名卡最高回饋22％，首11日推出全館單筆滿2000送200、最低消費門檻1800元即可兌換，統領獨家精選品牌尊寵會員回店禮乙份，刷玉山統領聯名卡首4日當日滿5000元再加碼送300元酬賓券。

統領指出，百貨首家NIKE旗艦店27日重磅登場，可望成為大桃園區與雙北追求運動潮流愛好者的必訪聖地。這次全新開幕的B1F，集結齊全的運動品牌專門店與休閒品牌：PALLADIUM桃園旗艦店、以及adidas、SKECHERS、PUMA、手錶專賣店CASIO等，都將以全新店裝與大家見面。還有新登場的美食，如六月中旬即將登場的莫爾義大利餐廳即將豐富民眾視覺味蕾享受，還有以年輕潮流風格，詮釋大口吃肉的火熱氛圍「oh my!原燒」26日以新風貌彭湃登場！5月26日至6月30日憑統領會員至8樓oh my!原燒消費多人套餐即享9折優惠。

統領說，未來將持續推出精采的活動，開創百貨零售新風貌，替消費者帶來最新的生活享受體驗。