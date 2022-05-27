桃園市民引頸企盼的桃園市政府警察局桃園分局小檜溪派出所辦公廳舍的動土典禮，27日由桃園市長鄭文燦主持動土典禮，見證未來桃園警政新地標的誕生。

桃園分局小檜溪派出所轄區內人口數現約7萬9百餘名，其中桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區業已重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，該區土地開發後，社區大樓及人口成長將急遽增加，導致交通及治安狀況日益複雜，鄭文燦為解決該區人口擴增後所衍生交通及治安之問題，以及員警及洽公民眾有良好舒適的廳舍空間，指示警察局及相關單位積極擘劃小檜溪派出所的興建，總工程金額由新臺幣1億5000萬元追加至1億8475萬2000元，並於3月31日順利完成招標作業，使新建工程順利展開。

新建派出所位於桃園區民光東路與春日路口，自今日起動土施工，預計於2023年12月落成完工啟用，嶄新的派出所是一座地上4層、地下1層、樓地板面積為3321.90平方公尺建築物。

桃園市政府警察局局長陳國進期勉全體同仁，辦公處所軟硬體設備的提升及符合人性化的設計，不只為同仁提供了優質辦公環境，也讓洽公民眾對派出所不再有刻板冷漠的觀感，員警們必須有新思維，摒棄過去與民眾權威式的互動，秉持同理心設身處地為民眾著想，讓派出所成為所有民眾的好鄰居。