林志玲2019年宣布閃婚日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA，今年除夕宣布喜獲麟兒，並主動向出版社接洽，發行首本全文字新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，除了是送給寶貝兒子的禮物外，也記錄了和AKIRA的這段感情，志玲姊姊在校對時發現「版權頁」上出版日是壓在6月1日，詢問之下才得知出版社的運作是會讓書籍在月底上市發行，出版日期壓在下月1日，她便特別表示「想要記錄下和老公結婚的這一天」，想請出版社幫她改至6月6日，也就是她和AKIRA的結婚紀念日，甜蜜羨煞旁人。

《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》出版日期在林志玲的要求下改至6月6日。（遠流出版社提供）

她在用親筆寫下的自序中，透露出版該書的原因就是因為期盼已久的小孩終於誕生，「幾個月無眠的夜晚， 面對一個不可思議的生命， 看著他成長， 對我而言是生命中最美好的饋贈。 卻也了解到，他的成長將由我們來啟蒙。我是不是該送個禮物給我的寶貝，除了我滿滿的愛以外啊～ 看著他的小臉蛋， 在等待他醒來之前也許可以寫一些東西， 讓他可以感受媽媽的曾經。」還特別提及很多人覺得她的正能量是天生的，其實正面思考也需要多年的養成，「年幼時父母的教導，成長過程中的良師益友，生命中的每一次榮耀與挫折，潛移默化的滋養，讓我受益一生」，希望從爸媽身上得到的教養和品格可以繼續傳承給下一代。

《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》有2款書封供讀者挑選喜歡的版本收藏。（遠流出版社提供）

《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》一書銷售扣除出版印製相關費用，所得將全數運用於「志玲姊姊慈善基金會」捐助偏鄉弱勢兒童的早療學習資源及其他需要幫助的朋友，目前已在各大網路通路和書店上市，有2款書封供讀者挑選喜歡的版本收藏。