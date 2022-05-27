桃園市八德區60多歲的范姓婦人在LINE加入一個「鼎豐商學院」的群組，認識暱稱「陳毅」之男子誆稱投資虛擬貨幣可獲高額報酬，要求范姓婦人至銀行設定約定轉帳30萬元至其所提供帳戶投資虛擬貨幣，范姓婦人日前前往金和路國泰世華銀行欲進行約定轉帳，經銀行行員察覺有異通報警方，八德分局員警趕赴現場，與行員聯手苦口婆心勸說，成功守住荷包。

八德分局四維所警員謝永靖、曾偉誌接獲銀行行員通報疑似有人遭到詐騙要匯款，便立即趕往處理；現場為一名60多歲從事保險的范姓婦人稱在LINE加入一個「鼎豐商學院」的群組，范姓婦人不疑有他，至國泰世華銀行欲設定約定轉帳匯款30萬元至對方指定帳戶；警方向其分析，近來通訊軟體上假廣告及假投資情況甚多，頻傳虛擬貨幣交易遭詐騙案例，如欲投入金錢投資一定要小心謹慎查證，經警方與銀行行員解釋分析後，范姓婦人亦覺得此投資恐有遭詐騙之虞，遂打消匯款念頭，警方與銀行行員才鬆了一口氣，成功阻止本起可能遭詐騙之匯款案。

八德分局提醒民眾如遇通訊軟體或網路平台標榜低風險高獲利等投資話術，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙諮詢」，務必反覆查詢確認。