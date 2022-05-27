「載我回去，那小妹怎辦？」台中市東區87歲解姓阿嬤，日前被發現獨坐超商內一整個下午，超商店員報案，警方也來了，阿嬤卻說，一定要等到她的胞妹來，員警最後聯繫到阿嬤的弟弟才發現，阿嬤的妹妹其實已經過世很多年，但阿嬤卻只記得跟妹妹相處的點點滴滴，手足情深，令人感動。

超商店員向員警說，1位阿嬤已經在超商內坐了整個下午，頻頻望著窗外，似乎在等人，因為一等就是一整個下午，覺得有點不合乎常理，不曉得是不是走失了，於是報警處理。

員警到場協助阿嬤返家，解婦稱家就住在附近，只是不記得胞妹的電話無法聯絡，解婦胞弟見胞姊返家，開心地說「平安回來就好」，相當感激，他向警方說，胞姊失智多年，但卻忘不了過世的妹妹，2人感情相當好。

解婦胞弟說，姊姊口中的「妹妹」早已不在人世，未婚的她平時獨居，因不喜外人送餐照顧，3餐都需要自理，幾乎每天都會出門購買餐點，只是近期阿嬤的失智症狀變得嚴重，一直停留在過去的記憶，但是有時連弟弟也都忘記，卻沒忘記過妹妹，以後會更加注意姊姊的動態及身心狀況。

警方提醒，家中若有年邁且獨居的長者，平時可定期透過電話保持聯繫，或委請里長及鄰居多加關懷，協助注意其動向，另各縣市政府均有獨居長者緊急救援連線服務，藉由通訊系統與24小時監控中心連線，協助緊急救護，保障獨居長者居家安全。