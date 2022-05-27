偽出國的飛行體驗又有新意，易遊網攜手星宇航空推出全台第一架全新A330neo廣體客機飛行體驗首航，並獲香港旅遊發展局的支持，打造「港味巡禮微旅行」主題活動，旅客可在候機室品嚐到米其林主廚的限定創意港點以及參加香港私房美食分享會，為日後解封做情報準備；該班機預計將於6月25日中午12點30於桃園機場起飛，航行約3小時，載客遨遊日本宮古島上空、鳥瞰台灣東海岸風景，5月30日上午11點於易遊網開賣。

這次飛行體驗根據艙等與座位劃分為5種票價，經濟艙包含有「舒適走道座（1人2座）」每人含稅6330元、「靠窗景觀雙人套票」雙人含稅價1萬4330元以及「靠窗景觀大空間雙人套票」雙人含稅價1萬6330元，經濟艙旅客於機上可品嚐星宇超人氣的「胡同燒肉」機上餐。而商務艙則有「舒適走道座」每人含稅1萬330元，以及「靠窗景觀座」每人含稅1萬2330元，並奢享米其林空中饗宴「Longtail」機上餐，享用精緻機上餐點。

此外，此班機是星宇首班提供蜷尾家全新口味冰淇淋，全艙等旅客當日將一起揭曉新口味，對星宇迷來說可說是一大彩蛋。持「玉山信用卡」訂購上述商品，不限金額輸入折扣碼【ESUN500】現折500元；單筆滿1萬元輸入折扣碼【ESUN1000】現折1000元，等於商務艙每人最低含稅不到1萬元。

必搭亮點1：全台首架A330neo 超美內裝大升級

易遊網攜手星宇航空打造的A330neo廣體客機飛行體驗，並獲香港旅遊發展局支持，於候機室打造「港味巡禮」主題活動。（易遊網提供）

超前部署未來旅遊航線，星宇航空日前引進全台唯一空中巴士A330neo廣體客機，讓眾多航空迷備感期待。延續星宇航空一貫的美學格調，全新A330neo由BMW Designworks團隊操刀，展現精品般的高質感設計，硬體設備也全面升級，像是個人娛樂系統享有4K高畫質、全機支援藍牙無線音源傳輸、客艙LED照明可切換不同情境燈光、隨身行李置物櫃加大空間等，實現超越同業的乘坐體驗。

商務艙以太空銀背殼完整包覆，更加強全平躺式座椅隱密性，並且每位旅客有獨立出入道口；而經濟艙則採用德國RECARO座椅，皮革頭靠有6種調整角度，從腿部空間到頭部支撐都能更加舒適。星宇A330neo透過各種細節的琢磨打造出舒適的飛行體驗，現在不用出國就能搶先搭乘，且這趟體驗票價比未來出國票價更划算，還能享有限定禮包和好康活動。

必搭亮點2：候機室享米其林主廚限定創意港點

此次飛行體驗，與香港旅遊發展局攜手打造候機室限定活動，特邀獲米其林1星和亞洲50大餐廳的「MUME」進駐候機室，並獨家打造活動限定港味小點，搭乘此班機的所有乘客都可以免費享用外，來自香港的「MUME」主廚林泉更親臨現場說菜，讓旅客對香港美食文化和創新料理有更深刻的認識。

此外，現場將舉辦「香港私房美食分享會」，由主廚林泉與香港文字工作者兼攝影師梁大文一起進行跨界對談，分享對港味的味覺記憶外，還會介紹香港最新旅遊情報，像是西九龍、M+視覺文化博物館等新景點與私房美食口袋名單，會後還有「香港文華東方酒店住宿券」抽獎活動，讓旅客登機前先來趟充滿驚喜的港味巡禮。

必搭亮點3：超澎派限定紀念禮品 機上特獻WAT雞尾酒

搭乘星宇A330neo飛行體驗的旅客，皆可獲得此趟班機專屬紀念禮品，包含有星宇A330neo旅行頸枕(商務艙限定)、星宇A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶、星宇A330neo搭機證書、易遊網品牌帆布袋、台灣匠心X小村遠遠台東香氛口罩組(1盒)，以及香港旅遊發展局贈送的香港風格電腦包和香港沁心藝境套卡(1套24張)。此外，機上將特獻「WAT Cocktail」楊枝甘露瓶裝雞尾酒，讓旅客在空中品嘗亞洲潮味十足的雞尾酒，享受初夏微醺時光。

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