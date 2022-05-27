親子營中的神秘箱關卡，孩子挑戰自我後露出自信笑容。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

親子營中，孩子創作卡片向父母傳遞心意。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

疫情期間，許多經濟弱勢的特殊兒童家庭長時間在家，處於高壓狀態，桃園市中原大學特殊兒童家庭支持研究中心舉辦「愛在一起，幸福甜甜」家庭親子營，21名志工學生帶領親子釋放壓力。一名母親感嘆，長時間在家壓力大，活動過程女兒久違給她擁抱，讓她感動到想落淚。

中原大學家支中心成立至今，已推出25次家庭喘息服務與心理支援活動，提供特殊兒童親子照顧與互動技巧引導，若評估照顧者心理感到焦慮，也有諮商服務。為讓特殊兒家庭釋放疫情下的生活壓力，特別在15日舉辦親子營，供有學齡前後特殊需求兒童之家庭參加。

家支中心表示，有5組經濟弱勢特兒家庭共10名孩子參加親子營，在利河伯青年志工團21名志工帶領下，讓孩子們露出久違的笑容。團隊設計5組促進親子關係的關卡，過程中需要孩子和家長協力進行、讓孩童擁抱父母和透過聲音表達感謝、最後則讓小朋友創作卡片，向爸媽傳遞心意。

親子營不僅使參加的家庭充滿喜悅，也讓特殊家庭間互相認識、彼此鼓勵和扶持。一名媽媽提到，疫情期間和孩子關在家，壓力相當大，遊戲過程中，女兒久違的擁抱了她，讓她差點感動落淚；另名媽媽也說，天天在家追著小孩跑很累，參加活動後，孩子竟主動替她按摩，辛苦感覺瞬間消散。

擔任志工的特殊教育系大四學生鄭承妍表示，這次親子營她帶領學弟妹籌備約2個月，從參與者變成引導者，角色轉換的過程讓她有所成長。她也說，活動當天雨勢大，參與家庭剛抵達時有些不便，但活動結束後能感受到他們收穫滿滿的心情，對於大家投入參與備感欣慰。