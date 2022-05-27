清水區南社路301巷一度成為水鄉澤國，經市府水利局及建設局接力抽水，水患獲得迎刃而解。（南社里長崔惠國提供）

受到鋒面影響連日中部出現強降雨，台中市和平區、新社區等山城落石崩塌及路樹倒塌等；海線地區清水、沙鹿、外埔等地發生土石流及積水不退，清水區南社里301巷地勢低窪三合院淪為水鄉澤國，住戶苦不堪言；經市府及地方民代等會勘協助，暫解水患等燃眉之急！

豪大雨侵襲山城地區，立委江啟臣接獲民眾反映，石岡區通往頭坪產業道路出現邊坡崩塌，新社區出現落石、東勢區明正里及埤頭里農路土石崩塌、樹木傾倒；和平區台7甲線57.7k、台8線85公里、106公里與169.7公里也出現災情，經各公所、谷關工務段全力動員搶修。

豐原區田心路二段267巷內一戶民宅，住家後方建築工地正在整地，漏夜大雨侵襲造成土石鬆動導致泥水灌入民宅，幸無人在家受困及傷亡。神岡區和睦路部分路段遇雨則淹，副市長陳子敬27日帶隊前往會勘，市府將投入4500萬元經費，規畫先做1350公尺側溝箱涵排水設施。

海線地區連日滂沱大雨，沙鹿、清水區多處低窪路面傳出積水、土石泥流等災情，車輛在中山路中拋錨導致該路段塞車；沙鹿區沙田路、天仁街口北上車道，因瞬間豪雨沖刷土石泥流順延沙田路而下，影響最外側兩線車道，警方緊急封閉現場及公所動員清理恢復通車。

清水區南社路301巷，因地勢低窪及排水不良造成10多戶民宅淪為水鄉澤國，該處舊社區溝渠排水不良常因強降雨造成社區內淹水現象；立委蔡其昌27日特帶領水利署人員前往會勘，經水利局及建社局海線工程隊緊急調派抽水機抽水，水患獲得迎刃而解。