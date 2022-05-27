中國外交部發言人汪文斌27日主持例行記者會。針對近期有個別西方國家批評中國在國際市場囤積糧食，汪文斌表示，中國政府始終高度重視糧食安全問題，奉行的是穀物基本自給，口糧絕對安全的糧食安全觀。到2021年，中國糧食產量已連續7年穩定在1.3兆斤以上，是世界第一大糧食生產國和第三大糧食出口國，中國完全有條件、有能力、有信心依靠自身力量，把中國人的飯碗牢牢地端在手上，沒有必要去國際市場囤積糧食。

汪文斌指出，中國用不足全球9％的土地，實現了約占世界1／4的糧食產量，養活了世界1／5的人口，本身就對世界糧食安全有重大貢獻。同時中國展現大國擔當，為保障全球糧食安全作出積極貢獻。中方提出的全球發展倡議，把糧食安全作為八大重點合作領域之一，將在全球範圍動員各方力量，推動優勢互補，為實現包括糧食安全在內的所有可持續發展目標彙聚最大合力。

汪文斌說，中國一直是聯合國糧農組織南南合作的重要戰略夥伴。近年來，累計向糧農組織南南合作基金捐款1.3億美元，向亞洲、非洲、拉美和加勒比地區、太平洋島國、法國派遣了大批專家和技術人員，是聯合國糧農組織南南合作架構下資金援助最多、派出專家最多、開展專案最多的開發中國家。

汪文斌稱，新冠肺炎疫情發生以來，中方積極回應聯合國等國際組織倡議，向一些國家提供緊急糧食援助，中方為穩定世界糧食生產和供應作出的積極貢獻，受到國際社會的普遍讚賞。此外，中方還積極宣導糧食減損和減少浪費，世界糧食減損一個百分點，就相當於減少2800萬噸損失，可以多養活7000萬人。中國國家主席習近平多次強調，要加強糧食節約工作，2021年中國舉辦了國際糧食減損大會，得到包括20國集團成員在內的國際社會積極回應。

汪文斌表示，同時也遺憾地看到，不少開發中國家面臨糧食短缺，一碗分成兩碗吃；部分發達國家則暴殄天物，一碗吃一碗倒。發達國家每年食物浪費量接近撒哈拉以南非洲所產的食物總和。美國農業部數據，美國每年浪費30到40％食物，2018年食物浪費總量就達1.03億噸，價值1610億美元。