爭取代表民進黨參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝，今（27）日引用行政院政策提醒民眾，6/1 - 6/30 期間，政府將免費提供 0-6 歲的小朋友 5 劑快篩試劑。

鄭宏輝在臉書表示，無論有沒有買過實名制快篩，家長可以憑 0-6 歲（ 2016.1.1（含）後出生）孩子的健保卡，到全國近五千家健保特約藥局及衛生所領取免費快篩。另外，還沒有健保卡的新生兒或後續出生的孩子，也可以拿到健保卡後再來領取快篩。

鄭宏輝進一步說，實名制快篩現在已經穩定供貨，不需要排隊。政府開始向接種疫苗的長者、弱勢等族群 免費提供快篩 ，現在更要進一步減輕家長的負擔，「讓我們一起攜手度過疫情最後的難關。」

鄭宏輝強調，兒童疫苗陸續到達，新竹市針對校園舉辦巡迴施打作業，依照繳回意願書給學校，陸續安排各校施打作業。

而為了鼓勵最受疫情威脅的長輩踴躍接種疫苗，鄭宏輝提醒，指揮中心稍早已經公布，六月底前施打疫苗的 65 歲以上長者及 55 歲以上原住民，無論打的是第幾劑疫苗，都可以免費獲得中央所配發的兩劑快篩試劑。

鄭宏輝指出，指揮中心已著手配送所需的快篩試劑到各縣市政府，各縣市啟動政策的時間以縣市政府宣布為主。完整接種疫苗有助降低染疫死亡率與重症發生率，請大家快來打疫苗，保護自己、也照顧他人。